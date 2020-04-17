Несмотря на жуткий вид, машина все еще способна передвигаться самостоятельно. Хотя восстановлению уже не подлежит.

В YouTube можно найти множество видеороликов о возвращении к жизни тотально разбитых машин. Кто-то делает на этом бизнес, другие чинят машины для себя, но в любом случае для подобных проектов выбирают автомобили, хотя бы похожие на то, чем они были, сойдя с конвейера. Но нашелся смельчак и на эту Tesla Model 3.

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Продавец из Калифорнии выставил изуродованный электроседан на торги с начальным ценником в 1 доллар. На следующий день потенциальные покупатели довели цену до $5200, а на момент завершения торгов стоимость лота составила $15 599. И это за машину, которая не подлежит восстановлению.

Фото: Tesla Model 3 с тотальными повреждениями, но рабочей силовой установкой / Carscoops/eBay

Однако есть один важный нюанс: несмотря на значительные улучшения (продавец не объясняет, как это произошло) электрокар все еще на ходу, а значит его ценнейшие компоненты можно использовать для какого-то проекта. Или же просто продать отдельно. Продавец уверял, что по запчастям разбитый электрокар можно продать за 20 тысяч долларов.



Эта Tesla Model 3 имеет комплектацию Performance AWD Long Range с двумя электромоторами, была выпущена в 2018 году и имеет пробег меньше 11 тысяч километров.

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