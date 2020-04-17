Незважаючи на моторошний вигляд, машина все ще здатна пересуватись самостійно. Хоча відновленню вже не підлягає.

В YouTube можна знайти безліч відеороликів про повернення до життя тотально розбитих машин. Хтось робить на цьому бізнес, інші ладнають машини для себе, але в будь-якому випадку для подібних проектів обирають автомобілі, хоча б схожі на те, чим вони були, зійшовши з конвеєра. Та знайшовся сміливець і на цю Tesla Model 3.

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Продавець з Каліфорнії виставив понівечений електро-седан на торги з початковим цінником в 1 долар. Наступного дня потенційні покупці довели ціну до $5200, а на момент завершення торгів вартість лоту склала $15 599. І це за машину, що не підлягає відновленню.

Фото: Tesla Model 3 з тотальними пошкодженнями, але робочою силовою установкою / Carscoops/eBay

Та є один важливий нюанс: незважаючи на значні пошкодження (продавець не пояснює, як це сталось) електрокар все ще на ходу, а значить його найцінніші компоненти можна використати для якогось проекту. Або ж просто продати окремо. Продавець запевняв, що на запчастини розбитий електрокар можна продати за 20 тисяч доларів.



Ця Tesla Model 3 має комплектацію Performance AWD Long Range з двома електромоторами, була випущена у 2018 році і має пробіг менше 11 тисяч кілометрів.

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