Кустарники буквально похоронили машины, причем не только легковые, но и большие грузовики.

Пузырник или перекати-поле – это не отдельный вид, а разные растения со схожим способом размножения: после высыхания, шаровидные кусты отрываются от тонкого корня и на ветру катятся по сторонам, распыляя свои семена. Обычно, перекати-поле никому не вредит, но накануне Нового года в штате Вашингтон произошло настоящее нашествие сухих кустов на автомагистраль.

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Движение на трассе SR 240, захваченной кустарниками, было парализовано на 10 часов. Согласно сообщениям местных дорожных служб, завалы пузырника кое-где достигали до 9 метров в высоту, полностью покрывая машины. Десятки машин оказались в ловушке, в том числе большой 18-колесный грузовик.

Около половины пятого утра коммунальщикам все таки удалось расчистить путь на автомагистрали. На обочине, под очередным завалом из кустов был обнаружен брошенный автомобиль – в отличие от других водителей, попавших в ловушку перекати-поля, он не захотел ждать помощи и встречать Новый год в своей машине.

#tumblegeddon After 10 hours of SR 240 being closed last night on New Year’s Eve, it was opened around 0430 thanks to @WSDOT_East We still have one abandon car trapped in the tumbleweeds that was found at daylight, luckily no one was in it. pic.twitter.com/df7XbnqafE — Trooper C. Thorson (@wspd3pio) 1 января 2020 г.

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