Чагарники буквально поховали машини, причому не лише легкові, а й великі вантажівки.
Пузирник або перекотиполе – це не окремий вид, а різні рослини зі схожим способом розмноження: після засихання, кулеподібні кущі відриваються від тонкого кореня та під вітром котяться навсебіч, розпорошуючи своє насіння. Зазвичай, перекотиполе нікому не шкодить, але напередодні Нового року у штаті Вашингтон трапилась справжня навала сухих кущів на автомагістраль.
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Рух на трасі SR 240, захопленій чагарниками, було паралізовано на 10 годин. За повідомленням місцевих дорожніх служб, завали пузирника подекуди сягали до 9 метрів у висоту, повністю вкриваючи машини. Десятки машин опинились у пастці, в тому числі велика 18-колісна вантажівка.
Близько пів на п’яту ранку комунальникам таки вдалось розчистити шлях на автомагістралі. На узбічі, під черговим завалом з кущів був виявлений покинутий автомобіль – на відміну від інших водіїв, що потрапили у пастку перекотиполя, він не захотів чекати на допомогу та зустрічати Новий рік у своїй автівці.
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