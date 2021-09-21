В Германии собрали первый экземпляр Lada Niva. Внедорожник стоит в три раза дороже оригинала. Цена модели немецкой сборки - 19,9 тысячи евро.

Компания "Партизан Моторс", специализирующейся на разработке утилитарных внедорожников, собрала в Германии первый экземпляр Lada Niva Legend.

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Всего в немецком городе Магдебург планируется произвести партию из 50 машин, все они будут отмечены соответствующей табличкой и сертификатом от производителя, который подтверждает принадлежность к лимитированной серии. Стоимость автомобиля с учетом налогов составляет 19,9 тысячи евро, что в три раза дороже трехдверной Niva Legend на ее родине.

У "Партизан Моторс" есть собственные производственные мощности в Магдебурге, откуда "Нивы" будут поставлять в шоурум дилера Fahrzeuge Bögelsack Service & Verkauf GmbH из Хальберштадта.

В компании объяснили, почему внедорожник немецкой сборки вышел почти в три раза дороже оригинального. Во-первых, автомобиль доработали: увеличили дорожный просвет, установили легкосплавные диски оригинального дизайна и новые шины Goodrich размерностью 215/65 R16, а также накладки на колесные арки, капот и пороги.

Кроме того, Niva доукомплектовали подножками, силовыми бамперами с местом под лебедку, рейлингами на крыше, молдингами на боковинах кузова, шнорклем и светодиодными фарами фирмы Nolden. Кроме всего перечисленного, немецкая Niva обзавелась салоном из черной экокожи с красной прострочкой.

В "Партизан Моторс" отмечают, что, несмотря на решение Автоваза прекратить официальные поставки автомобилей Lada в Европу, они продолжают пользоваться популярностью у немецкой автомобильной общественности и будут поставляться в обход объявленного автопроизводителем эмбарго на свою продукцию.

По данным компании, в Германии насчитывается около 250 экземпляров Lada Niva Legend 2021 модельного года.