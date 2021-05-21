Менее чем через три года мир должен увидеть новую Niva, которая получит ретро-дизайн в стиле классической модели и платформу с моторами от Renault и Dacia.

Выход "Нивы" нового поколения отложен с 2022 на 2024 год. При этом автомобиль третьего поколения не будет похож на концепт 4x4 Vision, представленный летом 2018 года. Autonews.ru опубликовал рендеры серийной Lada Niva 2024 модельного года с вероятной внешностью модели.

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Дизайн новой машины не будет иметь практически ничего общего с концепт-каром 4x4 Vision, представленным в 2018 году. Хотя новый главный дизайнер АвтоВАЗа Жан-Филипп Салар уже пообещал, что некоторые фамильные черты нынешнего "икс" в стиле Lada, которые были придуманы прошлым стилистом марки Стивом Маттином, конечно же, останутся в образе Lada.

Вместе с тем на недавнем мероприятии Renaulution был представлен первый скетч будущей Niva, и, судя по всему, внешность новой машины будет очень сильно перекликаться с классическим автомобилем, который теперь называется Lada Niva Legend.

При этом наряду с новой моделью текущие версии автомобиля с приставкой Travel и Legend будут продолжать продаваться. А это значит, что Niva станет своего рода суббрендом Lada, в который будет входить целое семейство из внедорожников и кроссоверов.

Новая платформа от группы Renault и унификация с Dacia

Новое поколение автомобиля будет построено на совершенно новой платформе, которую компания Renault специально разработала для своих дочерних брендов. Эта "тележка" называется CMF-B и уже используется румынской Dacia на новых Logan и Sandero. Она более современная, чем прежняя B0, однако не настолько передовая, как CMF-A, которая лежит в основе новых Clio, Megan и европейского Captur.

Руководство Renault уже не раз заявляло о том, что марки Dacia и Lada будут теснее взаимодействовать в разработке новых моделей, поэтому, конечно же, в новой "Ниве" стоит ждать много унификаций с Dacia Duster и Renault Duster.

Например, от них "Нива" позаимствует систему полного привода. Трансмиссия 4х4 будет осуществлена ​​по той же схеме, которая сейчас используется на "Дастер". В ее основе окажется многодисковая электронно-управляемая муфта, которая может блокироваться для распределения тяги в различных пропорциях между осями автомобиля.

Кроме того, будет и режим LOCK, в котором межосевая муфта будет блокироваться и делить момент между передом и задом поровну в пропорции 50:50.

Впрочем, не исключено, что "Ниве" будет отдан имидж самого внедорожного автомобиля во всей линейке моделей группы Renault. Поэтому высока вероятность, что инженеры добавят к имеющейся трансмиссии еще и пониженную передачу.

Турбомотор и двухпедальная версия

Линейка двигателей также будет унифицирована с другими моделями Renault и Dacia. Базовым мотором, скорее всего, станет 1,6-литровый "атмосферник" мощностью 114 лошадиных сил, который уже сейчас устанавливается на младшей модели Renault, а также на Lada Vesta. Этот двигатель будет сочетаться как с механикой, так и с вариатором.

Старшим силовым агрегатом, скорее всего, станет новый 1,3-литровый турбомотор, который был разработан "реношниками" совместно с концерном Daimler и уже устанавливается на второе поколение Duster, а также на кроссовер Arkana. Этот мотор также будет работать как с механической коробкой с шестью передачами, так и с вариатором.

Так что наличие бесступенчатых трансмиссий в активе Lada говорит о том, что впервые в истории в гамме Niva появится двухпедальная версия.

Интерьер и опции

Оформление салона новой Niva будет максимально простым и функциональным. Но при этом машина получит ряд технологических игрушек, которые в корне будут менять восприятие интерьера.

Например, передняя панель будет оформлена в стиле обновленной Lada Vesta с вертикально ориентированным дисплеем медиасистемы, а также большим количеством сенсорных поверхностей. Кроме опций комфорта новая Niva получит достаточно широкую линейку водительских ассистентов и систем превентивной безопасности, большая часть которых будет ориентирована именно на помощь во время езды по бездорожью. Среди опций будет доступна система помощи при старте на подъеме, а также система спуска с горы.

Lada Niva 2024 получит и систему камер кругового обзора, которая позволит не только облегчить маневрирование на парковке в ограниченном пространстве, но также будет служить очень полезным помощником на бездорожье.