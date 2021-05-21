Менш ніж через три роки світ має побачити нова Niva, яка отримає ретро-дизайн в стилі класичної моделі та платформу з моторами від Renault і Dacia.

Вихід "Ниви" нового покоління відкладено з 2022 на 2024 рік. При цьому автомобіль третьої генерації не буде схожий на концепт 4x4 Vision, представлений влітку 2018 го року. Autonews.ru опублікував рендери серійної Lada Niva 2024 модельного року з імовірною зовнішністю моделі.

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Дизайн нової машини не матиме практично нічого спільного з концепт-каром 4x4 Vision, представленим в 2018-му році. Хоча новий головний дизайнер АвтоВАЗу Жан-Філіп Салар вже пообіцяв, що деякі сімейні риси нинішнього "ікс" в стилі Lada, які були придумані минулим стилістом марки Стівом Маттін, звичайно ж, залишаться в образі Lada.

Разом з тим на недавньому заході Renaulution був представлений перший скетч майбутньої Niva і, судячи з усього, зовнішність нової машини буде дуже сильно перегукуватися з класичним автомобілем, який тепер називається Lada Niva Legend.

При цьому поряд з новою моделлю поточні версії автомобіля з приставкою Travel і Legend будуть продовжувати продаватися. А це означає, що Niva стане свого роду суббрендом Lada, в який входитиме ціле сімейство з позашляховиків і кросоверів.

Нова платформа від групи Renault і уніфікація з Dacia

Нове покоління автомобіля буде побудовано на абсолютно новій платформі, яку компанія Renault спеціально розробила для своїх дочірніх брендів. Ця "візок" називається CMF-B і вже використовується румунської Dacia на нових Logan і Sandero. Вона більш сучасна, ніж колишня B0, однак не настільки передова, як CMF-A, яка лежить в основі нових Clio, Megan і європейського Captur.

Керівництво Renault вже не раз заявляло про те, що марки Dacia і Lada будуть тісніше взаємодіяти в розробці нових моделей, тому, звичайно ж, в новій "Ниві" варто чекати багато уніфікацій з Dacia Duster і Renault Duster.

Наприклад, від них "Нива" запозичить систему повного приводу. Трансмісія 4х4 буде здійснена за тією ж схемою, яка зараз використовується на "Дастер". В її основі опиниться багатодискова електронно-керована муфта, яка може блокуватися для розподілу тяги в різних пропорціях між осями автомобіля.

Крім того, буде і режим LOCK, в якому міжосьовим муфта буде блокуватися і ділити момент між передом і задом порівну в пропорції 50:50.

Втім, не виключено, що "Ниві" буде відданий імідж самого позашляхового автомобіля у всій лінійці моделей групи Renault. Тому висока ймовірність, що інженери додадуть до наявної трансмісії ще й знижену передачу.

Турбомотор і двухпедальная версія

Лінійка двигунів також буде уніфікована з іншими моделями Renault і Dacia. Базовим мотором, швидше за все, стане 1,6-літровий "атмосферник" потужністю 114 кінських сил, який вже зараз встановлюється на молодшої моделі Renault, а також на Lada Vesta. Цей двигун буде поєднуватися як з механікою, так і з варіатором.

Старшим силовим агрегатом, швидше за все, стане новий 1,3-літровий турбомотор, який був розроблений "реношнікамі" спільно з концерном Daimler і вже встановлюється на друге покоління Duster, а також на кросовер Arkana. Цей мотор також буде працювати як з механічною коробкою з шістьма передачами, так і з варіатором.

Так що, наявність безступінчатих трансмісій в активі Lada говорить про те, що в перші в історії в гамі Niva з'явиться двухпедальная версія.

Інтер'єр та опції

Оформлення салону нової Niva буде максимально простим і функціональним. Але при цьому машина отримає ряд технологічних іграшок, які в корені будуть міняти сприйняття інтер'єру.

Наприклад, передня панель буде оформлена в стилі оновленої Lada Vesta з вертикально-орієнтованим дисплеєм медіасистеми, а також великою кількістю сенсорних поверхонь. Крім опцій комфорту нова Niva отримає досить широку лінійку водійських асистентів і систем превентивної безпеки, велика частина яких буде орієнтована саме на допомогу під час їзди по бездоріжжю. Серед опцій буде доступна система допомоги при старті на підйомі, а також система спуску з гори.

Lada Niva 2024 отримає і систему камер кругового огляду, яка дозволить не тільки полегшити маневрування на парковці в обмеженому просторі, але також буде служити дуже корисним помічником на бездоріжжі.