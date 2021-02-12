Тюнери створили справжнє диво: Lada Niva з дизельним двигуном від BMW, що здатна розігнатись до першої сотні за 6 секунд.

Добрий місяць тому Lada анонсувала нове покоління Niva. Автомобіль повинен дебютувати з новою платформою та сучасними технологіями в 2024 році. Але навіть з архітектурою Renault відносно малоймовірно, що позашляховик коли-небудь отримає дизельний двигун із заводу. Однак це не означає, що “Нива” з дизелем не існує, і, звичайно, ентузіасти зробили її самостійно.

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Канал "ПриветТачка" на YouTube демонструє надзвичайну роботу щодо “пересаджання” дизельного двигуна BMW N47 в "Ниву". На жаль, назва відео досить оманлива. Замість анонсованого 4,4-літрового твін-турбо V8 від X5 M – лише 2,0-літровий дизель. Але він також забезпечує значні 250 к.с., набагато більше, ніж було коли-небудь у серії Niva.

Звичайно, дані про характеристики далеко не такі, як у X5 M, але Niva з дизелем BMW, тим не менш, досить потужна машина. Вона розганяється з 0-100 км/год приблизно за шість секунд. І, як ви можете бачити на відео, він також непогано підходить для водіння на бездоріжжі.

Двигун та трансмісія – не єдині компоненти, які взяли від BMW . Наприклад, салон отримав кермо та інформаційно-розважальний комплекс від баварського виробника. Також є двозонний автоматичний кондиціонер – розкіш, якою раніше не мав змоги насолодитися жоден водій Niva.

О, і, будь ласка, не забудьте 20-дюймові диски з низькопрофільними шипованими шинами. Вони не від БМВ, але виглядають по-справжньому круто.