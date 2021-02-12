Тюнеры создали настоящее чудо: Lada Niva с дизельным двигателем от BMW, которая способна разогнаться до первой сотни за 6 секунд.

Добрый месяц назад Lada анонсировала новое поколение Niva. Автомобиль должен дебютировать с новой платформой и современными технологиями в 2024 году. Но даже с архитектурой Renault маловероятно, что внедорожник когда-нибудь получит дизельный двигатель с завода. Однако это не значит, что Нива с дизелем не существует, и, конечно, энтузиасты сделали ее самостоятельно.

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Канал "ПриветТачка" на YouTube демонстрирует необычайную работу, с которой дизельный двигатель BMW N47 был пересажен в "Ниву". К сожалению, название видео довольно обманчиво. Вместо анонсированного 4,4-литрового твин-турбо V8 от X5 M – лишь 2,0-литровый дизель. Но он также обеспечивает значительные 250 л. с., намного больше, чем когда-либо в серии Niva.

Конечно, данные о характеристиках далеко не такие, как у X5 M, но Niva с дизелем BMW, тем не менее, довольно мощная машина. Она разгоняется с 0-100 км/ч примерно за шесть секунд. И как вы можете видеть на видео, она также неплохо подходит для перекрестного вождения.

Двигатель и трансмиссия – не единственные компоненты, которые поступают от BMW. Например, салон получает руль и информационно-развлекательный комплекс от баварского производителя. Также есть двухзонный автоматический кондиционер – роскошь, которой раньше не мог насладиться ни один водитель Niva.

О, и, пожалуйста, не забудьте 20-дюймовые диски с довольно низкопрофильными шипованными шинами. Они не из БМВ, но выглядят по-настоящему круто.