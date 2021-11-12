Lamborghini Aventador стоимостью 600 тысяч евро, на котором гражданин Израиля въехал в Украину в режиме временного ввоза и вовремя "забыл" вывезти, конфисковала киевская таможня. Сейчас этот автомобиль направляется в Германию.

Этот элитный спорткар тогда Киевская таможня обнаружила в сотрудничестве с Национальной полицией,которая составила протокол, а автомобиль изъяла. Решение суда по этому правонарушению было вынесено в пользу таможни, суд присудил гражданину уплату штрафа в размере 170 тыс. грн.

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Но самое интересное, это пребывание этого автомобиля в международном розыске и наложение на него ареста в Украине. Киевская таможня была определена местом хранения автомобиля. По этой причине автомобиль до сих пор находился на складе таможенного органа.

Но сейчас появилось обращение компетентных органов Германии к Украине о предоставлении международной правовой помощи по уголовному делу, возбужденное в Федеративной Республике Германия по фактам создания уголовного объединения в совокупности с мошенничеством, и в которой Lamborghini Aventador является вещественным доказательством. В запросе также идет речь о передаче этого автомобиля немецкой стороне.

После согласования всех деталей и процедурных моментов сегодня утром Киевская таможня передала Lamborghini Aventador представителям Главного следственного управления Нацполиции Украины для его дальнейшей транспортировки к границе для выполнения запроса компетентных органов Германии.