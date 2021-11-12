Lamborghini Aventador вартістю 600 тисяч євро, на якому громадянин Ізраїлю в’їхав в Україну в режимі тимчасового ввезення, і вчасно "забув" вивезти, конфіскувала Київська митниця. Зараз цей автомобіль направляють до Німеччини.

Цього елітного спорткара тоді Київська митниця виявила у співпраці з Національною поліцією, склала протокол, а автомобіль вилучила. Рішення суду по цьому правопорушенню було винесено на користь митниці, суд присудив громадянину сплату штрафу у розмірі 170 тис грн.

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Та найцікавіше, це перебування цього автомобіля у міжнародному розшуку та накладення на нього арешту в Україні. Київську митницю було визначено місцем зберігання автомобіля. З цієї причини автомобіль до сьогодні перебував на складі митного органу.

Та наразі з’явилось звернення компетентних органів Німеччини до України про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, яку порушено в Федеративній Республіці Німеччина за фактами створення кримінального об’єднання у сукупності з шахрайством, та в якій Lamborghini Aventador є речовим доказом. В запиті також йдеться про передачу цього автомобіля німецькій стороні.

Після узгодження всіх деталей та процедурних моментів, сьогодні зранку Київська митниця передала Lamborghini Aventador представникам Головного слідчого управління Нацполіції України для його подальшого транспортування до кордону для виконання запиту компетентних органів Німеччини.