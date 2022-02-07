Для создания уютной атмосферы отдыха, после насыщенного адреналином трек-дня.

Lamborghini собирается представить четыре новых автомобиля в этом году, включая свой последний суперкар на чистом бензине. Это подготовка к электрической эре бренда, которая должна начаться через несколько лет. Но прежде чем это произойдет, итальянская марка может предложить что-то новое, что вы можете купить уже сегодня – ароматические свечи.

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Это уже вторая коллаборация двух итальянских брендов, первым продуктом стал комнатный ароматический диффузор, выпущенный чуть раньше. Ароматическая свеча Lamborghini-Culti Milano имеет кубическую форму, весит 210 граммов. Перламутрово-белая свеча украшена логотипами Culti Milano и Lamborghini, выполненными бронзовой краской Bronzo Zenas – в таком цвете дебютировал Aventador SVJ Roadster на Женевском автосалоне 2019 года.

Что касается аромата, Culti Milano описывает его так:

“Аромат оригинальный: энергичный и смелый, с цитрусовыми нотами грейпфрута и горького апельсина, которые переходят в свежие и живые ноты основного запаха ветивера и бергамота, оставляя шлейф кедра и сандалового дерева”.

Купить ароматическую свечу Lamborghini, как и комнатный арома-диффузор, можно через различные цифровые каналы, включая интернет-магазин Culti Milano. Или же физически, во флагманском магазине Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе, а также в магазинах Culti House в Милане, Турине, Риме, Форте-деи-Марми, Неаполе и Бари. Стоит свеча 50 евро.

Фото: ароматические свечи от Lamborghini и Culti Milano / Lamborghini