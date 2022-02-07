Для створення затишної атмосфери відпочинку, після насиченого адреналіном трек-дня.

Lamborghini збирається представити чотири нові автомобілі цього року, включаючи свій останній суперкар на чистому бензині. Це підготовка до електричної ери бренду, яка має відбутися за кілька років. Та перш ніж це станеться, італійська марка може запропонувати щось нове, що ви можете купити вже сьогодні – ароматичні свічки.

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Це вже друга колаборація двох італійських брендів, першим продуктом став кімнатний ароматичний дифузор, випущений трохи раніше. Ароматична свічка Lamborghini-Culti Milano має кубічну форму, важить 210 грамів. Перламутрово-біла свічка прикрашена логотипами Culti Milano та Lamborghini, виконаними бронзовою фарбою Bronzo Zenas – у такому кольорі дебютував Aventador SVJ Roadster на Женевському автосалоні 2019 року.

Що стосується аромату, Culti Milano описує його так:

“Аромат оригінальний: енергійний і сміливий, з цитрусовими нотами грейпфрута та гіркого апельсина, які переходять у свіжі та живі ноти основного запаху ветиверу та бергамоту, залишаючи шлейф кедра та сандалового дерева”.

Придбати ароматичну свічку Lamborghini, як і кімнатний арома-дифузор, можна через різні цифрові канали, включаючи інтернет-магазин Culti Milano. Або ж фізично, у флагманському магазині Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе, а також у магазинах Culti House в Мілані, Турині, Римі, Форте-дей-Мармі, Неаполі та Барі. Коштує свічка 50 євро.

Фото: ароматичні свічки від Lamborghini та Culti Milano / Lamborghini