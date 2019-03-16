После того, как Lamborghini представил новую версию купе Huracan Evo, теперь очередь показать и открытую версию без крыши, которую назвали Spyder.

Мягкая крыша снабжена электроприводом, который за 17 секунд складывается или раскладывается даже на скорости до 50 километров в час.

Читайте также: Alfa Romeo Tonale: младший брат Stelvio

Можно отдельно открыть заднее окно, которое не только даст больше свежего воздуха при закрытой крыше, но и позволит лучше слышать мотор V10.



Мотор V10 в Spyder

А послушать есть что, потому что из 5,2-литрового атмосферного шедевра инженерии выдавливают силу 640 породистых итальянских скакунов. Поэтому Spyder разгоняется до сотни за 3,1 секунды, набирая максимум 325 километров в час.



Lamborghini Spyder

Правда, за такого итальянца надо отдать полцарства, а точнее 202 тысячи евро.