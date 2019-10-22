Трехдверка обозначается цифрой 90, пятидверная версия – 110, а длиннобазная модель с индексом 130 добавляет три места для пассажиров и высокий уровень оснащения.

По предварительным данным, британский автопроизводитель собирается вывести Defender 130 на рынок во второй половине следующего года. Топовая версия модели получит такую ​​же колесную базу, как у 110, но предложит более богатое выполнение.

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Общая длина Land Rover Defender 130 будет на 342 миллиметра больше, чем у 110-го, при этом расстояние между осями останется таким же. Новинка предназначается для конкуренции с топовыми немецкими моделями – BMW X7 и Mercedes-Benz G-Class, что гарантирует появление дорогого убранства и лучших технологий в британском внедорожнике.

Портал Аutocar сообщает, что разработкой Defender 130 занимается подразделение Special Vehicle Operations, который отвечает за появление лучших моделей британского концерна Jaguar-Land Rover. Этот факт свидетельствует о том, что новичок попытается отобрать клиентов у спортивных внедорожников, вроде Mercedes-AMG G63.

Фото: Land Rover Defender 2020 / Land Rover

Британское издание также отмечает, что источники в компании сообщают об отказе от планов выпуска пикапа Defender, хотя такие машины были у предыдущих поколений модели.

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