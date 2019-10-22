Тридверка позначається цифрою 90, п'ятидверна версія – 110, а довгобазна модель з індексом 130 додає три місця для пасажирів та вищий рівень оснащення.

За попередніми данними, британський автовиробник збирається вивести Defender 130 на ринок у другій половині наступного року. Топова версія моделі матиме таку ж колісну базу, як у 110, але запропонує багатше виконання.

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Загальна довжина Land Rover Defender 130 буде на 342 міліметри більшою, ніж у 110-го, при цьому відстань між осями залишиться такою ж. Новинка призначається для конкуренції з топовими німецькими моделями – BMW X7 та Mercedes-Benz G-Class, що гарантує появу дорогого оздоблення та найліпших технологій в британському позашляховику.

Портал Аutocar повідомляє, що розробкою Defender 130 займається підрозділ Special Vehicle Operations, який відповідає за появу найліпших моделей британського концерну Jaguar-Land Rover. Цей факт свідчить про те, що новачок спробує відібрати клієнтів у спортивних позашляховиків, на зразок Mercedes-AMG G63.

Фото: Land Rover Defender 2020 / Land Rover

Британське видання також зазначає, що джерела в компанії повідомляють про відмову від планів випуску пікапа Defender, хоча такі машини були у попередніх поколінь моделі.

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