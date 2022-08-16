Украина получила от Латвии шесть самоходных гаубиц (САУ) M109, которые уже применяются на поле боя против российских оккупантов.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

“Еще 6 гаубиц M109, которые недавно прибыли в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя”, – написал Резников.

Артиллерийское вооружение передано в качестве военно-технической поддержки Вооруженных Сил Украины для отражения полномасштабной захватнической агрессии рф.

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Латвия передала Украине САУ в версии M109A5OE, которые ранее состояли на вооружении в Австрии, а затем были приобретены латвийскими вооруженными силами. Эти самоходные гаубицы прошли модернизацию во время пребывания на вооружении армии Австрии в 2003 – 2007 годах, после чего были отправлены на хранение.

Контракт на закупку САУ M109A5OE был подписан в мае 2017 года, в зависимости от типа машины цена за единицу составляет от 60 до 140 тысяч евро. Первая партия боевых машин поступила в страну 1 октября 2017 года. Они уже участвовали в военных учениях в Латвии.

САУ M109A5O на базе латвийской армии



M-109A5OE способна вести огонь на расстояние 22 км обычными боеприпасами и на расстояние в 30 км – специальными. Время, необходимое для перехода с марша к первому выстрелу – 1 минута, чтобы покинуть позицию после стрельбы – 30 секунд.