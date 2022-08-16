Україна отримала від Латвії шість самохідних гаубиць (САУ) M109, які вже застосовуються на полі бою проти російських окупантів.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

“Ще 6 гаубиць M109, які нещодавно прибули в Україну з Латвії, вже показують результати на полі бою”, – написав Резніков.

Артилерійське озброєння передане в якості військово-технічної підтримки Збройних Сил України для відбиття повномасштабної загарбницької агресії РФ.

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Латвія передала Україні САУ у версії M109A5OE, які раніше перебували на озброєнні в Австрії, а потім були придбані латвійськими збройними силами. Ці самохідні гаубиці пройшли модернізацію під час перебування на озброєнні армії Австрії у 2003 – 2007 роках, після чого були відправлені на зберігання.

Контракт на закупівлю САУ M109A5OE був підписаний у травні 2017 року, в залежності від типу машини ціна за одиницю складає від 60 до 140 тисяч євро. Перша партія бойових машин надійшла до країни 1 жовтня 2017 року. Вони вже брали участь у військових навчаннях в Латвії.

САУ M109A5O на базі латвійської армії



M-109A5OE здатна вести вогонь на відстань 22 км звичайними боєприпасами та на відстань у 30 км – зі спеціальними. Час, необхідний для переходу з маршу до першого пострілу – 1 хвилина, щоб покинути позицію після стрільби – 30 секунд.