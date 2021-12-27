На удивление, массовая авария обошлась без значительных травм для всех участников.

В штате Висконсин в США 23 декабря выпал ледяной дождь, укрыв магистраль I-94 слоем льда. Внезапный каток на дороге привел к нескольким цепным авариям. В результате ледяная непогода вызвала еще и пожары.

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По сообщениям очевидцев, первую аварию вызвал грузовик, который влетел в отбойник, в результате чего стал поперек дороги. В процессе смены вектора тягач смял еще пару легковых машин. А потом загорелся. Далее произошла цепная реакция. Несмотря на ужасные на вид последствия, эта массовая авария обошлась без тяжелых травм и жертв.

Фото: последствия аварии на "ледяной" трассе в штате Висконсин / Wisconsin State Patrol