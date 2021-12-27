На диво, масова аварія обійшлась без значних травм для усіх учасників.

У штаті Вісконсин у США 23 грудня випав крижаний дощ, вкривши магістраль I-94 шаром криги. Раптова ковзанка на дорозі призвела до кількох ланцюгових аварій. В результаті крижана негода викликала ще й пожежі.

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За повідомленнями очевидців, першу аварію спричинила вантажівка, яка влетіла у відбійник, внаслідок чого стала поперек дороги. В процесі зміни вектору тягач зім’яв ще пару легкових машин. А потім спалахнув. Далі відбулась ланцюгова реакція. Попри жахливі на вигляд наслідки, ця масова аварія обійшлась без важких травм та жертв.

Фото: наслідки аварії на “скрижанілій” трасі у штаті Вісконсин / Wisconsin State Patrol