Хотя чемпионом Формулы 1 он так и не стал, для многих поклонников автоспорта и профессиональных гонщиков он был образцом.

Имя рыцаря, сэра Стирлинга Мосса вошло в историю, благодаря огромному количеству гонок и побед и неуемной страсти к автоспорту.

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Свою спортивную карьеру Мосс начал в 1947 году на BMW 328. Первую победу одержал в 1950-м, а следующее десятилетие для гонщика было связано с Формулой-1. К сожалению, чемпионский титул в "Королевских гонках" сэр Мосс так ни разу и не получил: с 1955 по 1958 становился вторым, с 1959 по 1961 становился третьим призером в общем зачете. И все же на его счету 16 побед за рулем Mercedes, Maserati, Vanwall, Cooper и Lotus в рамках этапов чемпионата мира Формула 1, а также 19 побед в Гран-при, вне зачета.

Но больше прославила гонщика его универсальность: он участвовал в гоночных соревнованиях в 85 различных классах, получил 212 побед в 529 гонках.

Сэр Стирлинг Мосс ушел из жизни 12 апреля, на 90-м году. "Он умер так, как жил - в прекрасном настроении. Он просто устал, закрыл свои прекрасные глаза и все ", - рассказала жена Стирлинга, леди Сьюзи Мосс изданию Daily Mail.

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