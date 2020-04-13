Хоча чемпіоном Формула 1 він так і не став, для багатьох шанувальників автоспорту та професійних гонщиків він був взірцем.

Ім’я лицаря, сера Стірлінга Мосса увійшло в історію, завдяки величезній кількості гонок та перемог і невгамовній пристрасті до автоспорту.

Дивіться також: Електричний Harley-Davidson виставили на гонку проти Tesla Model 3: відео

Свою спортивну кар’єру Мосс розпочав у 1947 році на BMW 328. Першу перемогу здобув у 1950-му, а наступне десятиліття для гонщика було пов’язане з Формулою-1. Нажаль, чемпіонський титул в “Королівських перегонах” сер Мосс так жодного разу і не здобув: з 1955 по 1958 ставав другим, з 1959 по 1961 ставав третім призером в загальному заліку. І все ж на його рахунку 16 перемог за кермом Mercedes, Maserati, Vanwall, Cooper і Lotus в рамках етапів чемпіонату світу Формула 1, а також 19 перемог у Гран-прі, поза заліком.

Та найбільше прославила гонщика його універсальність: він брав участь у гоночних змаганнях у 85 різних класах, здобув 212 перемог у 529 гонках.



Сер Стірлінг Мосс пішов з життя 12 квітня, на 90-му році. “Він помер так, як жив – в прекрасному настрої. Він просто втомився, закрив свої прекрасні очі і все”, – розповіла дружина Стірлінга, леді Сьюзі Мосс виданню Daily Mail.

Дивіться також: Київська поліція затримала скандальну вуличну гонщицю (відео)