Легендарный хэтчбек Renault 5, который выпускался с 1972 по 1985 год и стал любимцем французов, хотят возродить. Правда, уже в амплуа электромобиля.

Концепт-кар своими очертаниями очень напоминает культовый хэтчбек из 70-х годов со срезанной задней частью и отвесным передком. Президент компании Жан-Доминик Сенар отметил, что модель будут выпускать серийно на том же заводе в Дуэ, где когда-то выпускали его легендарного предка.

Сегодня на заводе в Дуэ производят модели Talisman, Scenic и Espace. К этому привлечены около 3 тысяч человек.

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Президент Renault также отметил, что марка намерена выпускать 400 тысяч электромобилей в год. К 2025 году Renault надеется выпустить 14 новых моделей, половина из которых будет электрическими.

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