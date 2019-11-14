К сожалению, не обошлось без жертв.

Утром 13 ноября в Словении на объезде Любляны произошла серьезная автомобильная авария, в которой погиб 53-летний венгерский водитель грузовика.

Аварию вызвал водитель легкового автомобиля, который потерял управление и столкнулся с прицепом при обгоне. Грузовик с прицепом-цистерной пробил ограждение и упал с 20метровой высоты.

Смотрите видео аварии в Словении:

В результате ДТП водитель грузовика погиб, а водитель легкового автомобиля не пострадал. К счастью, в резервуаре грузовика не было опасных веществ. Лицу, которое спровоцировало аварию, грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что названы самые распространенные причины ДТП в 2019 году.