На жаль, не обійшлося без жертв.
Вранці 13 листопада в Словенії на об'їзді Любляни сталася серйозна автомобільна аварія, в якій загинув 53-річний угорський водій вантажівки.
Аварію спричинив водій легкового автомобіля, який втратив керування та зіткнувся з причепом під час обгону. Вантажівка з причепом-цистерною пробила огорожу та впала з 20метрової висоти.
Дивіться відео аварії в Словенії:
Внаслідок ДТП водій вантажівки загинув, а водій легкового автомобіля не постраждав. На щастя, в резервуарі вантажівки не було небезпечних речовин. Особі, яка спричинила аварію, загрожує до 8 років позбавлення волі.
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