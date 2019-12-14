Автомобиль, который до сих пор существовал только в воображении его создателей и в виде эффектной компьютерной графики, впервые предстал перед публикой вживую. Компании Airbus, Audi и Italdesign, которые совместно занимаются разработкой модульного беспилотника, провели в Амстердаме первые испытания своего летающего такси. Для эксперимента, правда, создали вчетверо уменьшенную копию прототипа.

Тестовый образец квадрокоптера успешно поднял в воздух условную капсулу с пассажирами и установил ее на наземное шасси.

Следовательно, автомобиль с кабиной своим ходом – в автономном режиме – покинул тестовую площадку.

Именно по такой схеме, по замыслу разработчиков, аэротакси будет работать в реальной жизни.

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Напомним, что российское летающее такси упало на первых секундах полета.