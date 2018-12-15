Автомобіль, який досі існував лише в уяві його творців та у вигляді ефектної комп'ютерної графіки, вперше постав перед публікою наживо. Компанії Airbus, Audi та Italdesign, які спільно займаються розробкою модульного безпілотника, провели в Амстердамі перші випробування свого летючого таксі. Для експерименту, щоправда, створили вчетверо зменшену копію прототипу.

Тестовий взірець квадрокоптера успішно здійняв у повітря умовну капсулу з пасажирами та встановив її на наземне шасі.

Відтак автомобіль з кабіною своїм ходом – в автономному режимі – покинув тестовий майданчик.

Саме за такою схемою, за задумом розробників, аеротаксі працюватиме в реальному житті.

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Нагадаємо, що російське літаюче таксі впало на перших секундах польоту.