Новый кроссовер Lexus будет построен на базе Toyota Grand Highlander и предложен в версиях на 7 и 8 мест. Модель будет выпускаться в бензиновых и гибридных модификациях.

Lexus работает над новым семейным кроссовером. Модель должна презентовать в апреле 2023 года и она придет на смену семиместному Lexus RX L. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

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Большой кроссовер Lexus назовут TX или LT. Модель займет нишу между пятиместным кроссовером Lexus RX и рамным внедорожником LX, а ключевым для него станет североамериканский рынок. По сути, это будет собрат нового Toyota Grand Highlander, ведь кроссовер будет использовать ту же платформу TNGA-K и агрегаты этой модели.

Судя по рендерам, у авто мускулистые расширены боковины и новая версия фирменной веретенообразной решетки радиатора. Фонари растянуты на всю ширину кузова. В общем, кроссовер очень напоминает Toyota Highlander в профиле, но приобрел черты современного стиля Lexus.

Новый Lexus будет достигать не менее 5 м в длину, что сделает его очень просторным внутри. По выбору предложат модификации на 7 и 8 мест.

По предварительным данным, кроссовер Lexus TX будет доступен с 2,4-литровым бензиновым турбомотором на 275 л. и гибридными установками мощностью 245 и 367 л. Ожидаются варианты с передним и полным приводом.