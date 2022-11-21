Але найчастіше викрадають інший автомобіль - Honda CR-V.

Якщо ви думаєте, що у Канаді не крадуть автомобілі, то дуже помиляєтесь. У 2021 році канадські злодії викрали кілька тисяч автомобілів.

Найбільш часто до рук злочинців потрапляли Honda CR-V, також нерідко крадуть GMC Sierra, Chevrolet Silverado, Toyota RAV4, пікапи Ram або Ford F-Series.

До речі експерти порадили, як краще захистити авто від крадіжки

Honda CR-V, що випускався у 2016-21 роках, очолив список автомобілів, які найчастіше викрадають у Канаді у 2021 році. Lexus RX (2016-21) і Ford F-150 (2015-20) – на другому та третьому місцях відповідно, йдеться у звіті Страхового бюро Канади, зібраними Équité Association.



Але копніть глибше в цифри, і частка Lexus шокує. На час публікації дослідження в Канаді було застраховано 236 550 CR-V, тобто вкрадено всього 1,7 відсотка цих автомобілів, наявних в країні. Водночас автомобілів RX 2016-21 модельного року було застраховано всього 34 560 одиниць, тому рівень крадіжок становить 6,4 відсотка. Це кожна з 16 машин!

Lexus може втішитися тим фактом, що RX – єдина модель фірми в списку, тоді як Honda з’являється тричі. Злодії віддавали перевагу не лише CR-V, але й Civic та Accord.

Водночас головний конкурент кросовера Honda, Toyota RAV4, стала менше цікавити викрадачів. Toyota посіла третє місце в цьому році в списку найбільш продаваних автомобілів у Канаді, але зайняла аж десяте місце в списку часто викрадених автомобілів.