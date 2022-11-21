Но чаще всего угоняют другой автомобиль – Honda CR-V.

Если вы думаете, что в Канаде не воруют автомобили, очень ошибаетесь. В 2021 году канадские воры угнали несколько тысяч автомобилей.

Наиболее часто в руки преступников попадали Honda CR-V, также нередко воруют GMC Sierra, Chevrolet Silverado, Toyota RAV4, пикапы Ram или Ford F-Series.

Кстати , эксперты посоветовали, как лучше защитить авто от кражи.

Honda CR-V, выпускавшийся в 2016-21 годах, возглавил список автомобилей, наиболее часто угоняемых в Канаде в 2021 году. Lexus RX (2016-21) и Ford F-150 (2015-20) – на втором и третьем местах соответственно, говорится в отчете Страхового бюро Канады, собранном Équité Association.



Но копните глубже в цифры, и доля Lexus шокирует. На время публикации исследования в Канаде было застраховано 236 550 CR-V, то есть украдены всего 1,7 процента этих автомобилей, имеющихся в стране. В то же время, автомобилей RX 2016-21 модельного года было застраховано всего 34 560 единиц, поэтому уровень краж составляет 6,4 процента. Это любая из 16 машин!

Lexus может утешиться тем фактом, что RX – единственная модель фирмы в списке, в то время как Honda появляется трижды. Воры предпочитали не только CR-V, но и Civic и Accord.

В то же время, главный конкурент кроссовера Honda, Toyota RAV4, стала меньше интересовать похитителей. Toyota заняла третье место в этом году в списке самых продаваемых автомобилей в Канаде, но заняла десятое место в списке часто угнанных автомобилей.