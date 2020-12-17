Развивая свой бизнес в Украине, Lexus ищет надежных партнеров, которые помогут представлять бренд на наивысшем уровне. С этой целью Lexus объявляет отбор нового уполномоченного дилера с местонахождением в городе Киеве.

Для участия в отборе необходимо прислать заявку на электронный адрес DealerDevelopment@toyota.ua не позднее 31 января 2021 года и указать следующую информацию:

название компании, от имени которой будет подаваться информация для участия в отборе, код ЕГРПОУ и краткую информацию о бенефициарных владельцах;

контактные данные, а именно: номер телефона, электронный адрес и контактное лицо.

После рассмотрения заявки коммуникация по уточнению деталей и получению дополнительной информации будет продолжена представителями ПИИ “Тойота-Украина”.