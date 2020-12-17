Розвиваючи свій бізнес в Україні, Lexus шукає надійних партнерів, які допоможуть представляти бренд на найвищому рівні. З цією метою Lexus оголошує відбір нового уповноваженого дилера з місцезнаходженням у місті Києві.

Для участі у відборі потрібно надіслати заявку на електронну адресу DealerDevelopment@toyota.ua не пізніше 31 січня 2021 року та вказати наступну інформацію:

назву компанії, від імені якої подаватиметься інформація для участі у відборі, код ЄДРПОУ та коротку інформацію про бенефіціарних власників;

контактні дані, а саме: номер телефону, електронну адресу та контактну особу.

Після розгляду заявки комунікація щодо уточнення деталей та отримання додаткової інформації буде продовжена представниками ПІІ “Тойота-Україна”.