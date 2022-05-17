Модель получила обновленный дизайн, улучшенную мультимедийную систему и возможности подключения. Кроме того, бренд анонсирует появление новой спортивной комплектации F SPORT Design.

Руководствуясь философией "Характер управления Lexus" (Lexus Driving Signature), разработчики усовершенствовали основные элементы UX для достижения еще большего комфорта и динамичности вождения. Жесткость кузова улучшена благодаря использованию дополнительных точек сварки.

Внедорожные свойства UX 250h усилены благодаря полноприводной версии с электронной системой полного привода E-Four.

Также интересно первый полностью электрический Lexus можно будет приобрести в 2023 году

Цвета

Новый цвет Sonic Platinum придает еще больший блеск и более глубокий контраст кузову автомобиля. Для обновленной модели доступна опция двухцветной покраски. Можно выбрать один из 6 цветов в сочетании с контрастной черной крышей для комплектаций F SPORT и F SPORT Design.

Для отделки салона всех комплектаций, кроме F SPORT, доступен новый цвет – ореховый. Салон из перфорированной кожи дополнен эффектом плиссировки “кагоме”, на создание которого дизайнеров вдохновило традиционное японское искусство плетения корзин. Отделка из искусственной кожи дополнена новым узором вышивки “сашико”.

Гибрид 4 поколения

UX 250h демонстрирует топливную экономичность и бесшумность благодаря гибридной самозарядной трансмиссии Lexus четвертого поколения.

Технологии и интерфейс

Мультимедийная система оснащена функцией распознавания голоса и помощником “Hey Lexus” (“Хэй, Lexus”). Благодаря этой опции просто совершать телефонные звонки, управлять аудио и климат-контролем. В стандартную комплектацию также входит интеграция со смартфоном через Apple CarPlay (беспроводное соединение) или Android Auto (проводное соединение). При разработке обновленного Lexus UX также учтены принципы японской философии гостеприимства Омотенаши.

В обновленном UX установлена ​​новая мультимедийная система Lexus MM21, которая отличается более быстрым откликом, расширенной функциональностью и более интуитивным управлением. Сенсорный экран большего размера теперь имеет диагональ 12,3 или 8 дюймов. На центральной консоли теперь расположены элементы управления подогревом сидений. В подсвечиваемый лоток под панелью управления климат-контролем легко поместится большой смартфон.

Удобство и простота использования приборов были улучшены благодаря оптимизации расположения переключателей. К тому же, значительно увеличенная вычислительная мощность ускорила время реакции на команды.

Новая комплектация F SPORT Design

Комплектация F SPORT Design отличается решеткой радиатора Lexus с сетчатым L-мотивом, выполненным в черном цвете, с угольно-черной окантовкой нижней части, что подчеркивает спортивный характер автомобиля. Тот же самый мотив присутствует в увеличенных лицевых панелях с противотуманными фарами и фонарями подсветки поворотов в переднем бампере. Новая комплектация также имеет сиденья, украшенные искусственной кожей, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, датчик дождя, хромированные рейлинги на крыше и черные молдинги колесных арок.

Комплектация F SPORT

Обновленный UX в комплектации F SPORT теперь имеет адаптивную систему регулировки жесткости подвески (AVS), а также переднюю и заднюю демпферы вибраций кузова. Это способствует лучшей управляемости, более быстрой реакции шасси и более плавному движению на всех дорожных покрытиях. Система AVS обеспечивает плавный переход к высокой силе амортизации при определенных условиях.