Модель отримала оновлений дизайн, покращену мультимедійну систему і можливості підключення. Окрім того, бренд анонсує появу нової спортивної комплектації — F SPORT Design.

Керуючись філософією “Характер керування Lexus” (Lexus Driving Signature), розробники вдосконалили основні елементи UX для досягнення ще більшого комфорту і динамічності водіння. Жорсткість кузова покращена завдяки використанню додаткових точок зварювання.

Позашляхові властивості UX 250h посилено завдяки повноприводній версії з електронною системою повного привода E-Four.

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Кольори

Новий колір Sonic Platinum надає ще більшого блиску і глибшого контрасту кузову автомобіля. Для оновленої моделі доступна опція двоколірного фарбування. Можна обрати один із 6 кольорів у комбінації із контрастним чорним дахом для комплектацій F SPORT та F SPORT Design.

Для оздоблення салону всіх комплектацій, окрім F SPORT, доступний новий колір — горіховий. Салон з перфорованої шкіри доповнений ефектом плісирування “кагоме”, на створення якого дизайнерів надихнуло традиційне японське мистецтво плетіння кошиків. Оздоблення зі штучної шкіри доповнене новим візерунком вишивки “сашико”.

Гібрид 4 покоління

UX 250h демонструє паливну економічність та безшумність завдяки самозарядній гібридній трансмісії Lexus четвертого покоління.

Технології та інтерфейс

Мультимедійна система оснащена функцією розпізнавання голосу і помічником “Hey Lexus” (“Хей, Lexus”). Завдяки цій опції просто здійснювати телефонні дзвінки, керувати аудіо і клімат-контролем. До стандартної комплектації також входить інтеграція зі смартфоном через Apple CarPlay (бездротове з’єднання) або Android Auto (дротове з’єднання). При розробці оновленого Lexus UX також враховані принципи японської філософії гостинності Омотенаші.

В оновленому UX встановлено нову мультимедійну систему Lexus MM21, яка вирізняється швидшим відгуком, розширеною функціональністю та більш інтуїтивним керуванням. Сенсорний екран більшого розміру тепер має діагональ 12,3 або 8 дюймів. На центральній консолі тепер розташовані елементи керування підігрівом сидінь. У підсвічуваний лоток під панеллю керування клімат-контролем легко поміститься великий смартфон.

Зручність і простота користування приладами були покращені завдяки оптимізації розташування перемикачів. До того ж значно збільшена обчислювальна потужність пришвидшила час реакції на команди.

Нова комплектація F SPORT Design

Комплектація F SPORT Design вирізняється решіткою радіатора Lexus із сітчастим L-мотивом, виконаним у чорному кольорі, з вугільно-чорною окантовкою нижньої частини, що підкреслює спортивний характер автомобіля. Той самий мотив присутній у збільшених лицьових панелях із протитуманними фарами та ліхтарями підсвічування поворотів у передньому бампері. Нова комплектація також має сидіння, оздоблені штучною шкірою, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, камеру заднього огляду, датчик дощу, хромовані рейлінги на даху та чорні молдинги колісних арок.

Комплектація F SPORT

Оновлений UX у комплектації F SPORT тепер має адаптивну систему регулювання жорсткості підвіски (AVS), а також передній і задній демпфери вібрацій кузова. Це сприяє ліпшій керованості, швидшій реакції шасі та плавнішому руху на всіх дорожніх покриттях. Система AVS забезпечує плавний перехід до високої сили амортизації за певних умов.

Крім того, кермове управління покращене завдяки новому жорсткому з’єднанню між верхньою частиною рульового механізму та елементом підвіски. Жорсткість амортизаторів також було змінено для оптимальної роботи систем.