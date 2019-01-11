Совместно компании намерены внедрить в автомобили искусственный интеллект и оцифровать все модели поведения водителей и пешеходов. И LG, и Microsoft имеют свой интерес в бизнесе автономных транспортных средств.

При этом обе компании имеют весьма интересные наработки в данном направлении. У LG есть цифровая платформа автономного управления автомобилем, а у Microsoft — достаточно развитый искусственный интеллект (ИИ) и платформа облачного хранения данных Microsoft Azure.

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Объединение этих технологий позволит создать действительно умные автомобили в самые кратчайшие сроки. Из этого расчета компании заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Что получает LG? Во-первых, искусственный интеллект (ИИ), который планируется применять при анализе данных с камер, датчиков и сенсоров автоматизированных системах помощи при вождении. Также ИИ будет следить за состоянием водителя и анализировать увиденное. Все полученные данные будут выгружаться в облако при помощи Azure Data Box для дальнейшего анализа, результаты которого сделают автомобили, а точнее их системы, еще умнее.

Таким образом, искусственный интеллект автомобилей сможет обучаться в сотни раз быстрее. Если сейчас на обработку схем дорожного движения у систем автономного управления уходит день, то скоро для этого, благодаря вычислительным и графическим программам Microsoft Azure, потребуется всего несколько минут.

С помощью Azure ИИ выявит и выучит разные шаблоны поведения водителей. Через облачный сервис эта информация будет доступна всем искусственным интеллектам моментально. Приятным бонусом станет то, что Azure существенно ускорит и принятие решений виртуальным помощником LG. С его помощью можно быстро в форме диалога выяснить дорожную ситуацию, найти путь к нужному месту или любимый трек и многое другое.