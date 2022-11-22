Компания LG Display, ведущая мировая инновационная компания в области технологий отображения, объявила сегодня, что разработала Thin Actuator Sound Solution, новую звуковую технологию для автомобилей. Это инновационное решение начнет продаваться в первой половине 2023 года, открывая новую эру автомобильных информационно-развлекательных систем.

Обычные звуковые динамики имеют большие размеры и массу из-за таких компонентов, как звуковая катушка, конус и магнит. А звуковое решение Thin Actuator Sound Solution чрезвычайно тонкое и легкое благодаря технологии возбуждения пленочного типа дисплея LG. Уникальная технология компании позволяет вибрировать устройству от панелей дисплея и различных материалов внутри кузова автомобиля, чтобы обеспечить насыщенный трехмерный звук с погружением.

Thin Actuator Sound Solution поставляется в паспортном размере (150 мм x 90 мм) с толщиной 2,5 мм, что эквивалентно толщине двух монет, сложенных вместе, и весом 40 г, то есть всего 30 процентов веса и 10 процентов от толщины обычного автомобильного динамика.

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Компактный размер и инновационный форм-фактор позволяют устанавливать его в разных частях автомобиля, таких как приборная панель, обшивка потолка, стойки и подголовники, устраняя при этом отклонения в качестве звука для пассажиров внутри. Встроенность устройства позволяет не только удалить решетки динамиков, но и улучшить эффективность использования пространства, освободив место, обычно занимающее автомобильными динамиками, без ущерба для качества звука.

Кроме того, LG Display исключил использование редкоземельных элементов, таких как неодим (Nd), обычно используемых в обычных динамиках, повышая экологичность динамика.

Звуковое решение Thin Actuator получило награду CES® 2023 Innovation Award (категория In-Vehicle Entertainment & Safety) от Consumer Technology Association за признание его экономии пространства, инновационного дизайна, инновационного звука и экологичности. "Мы превратили традиционно тяжелый и громоздкий динамик в высококачественное "невидимое" звуковое решение, используя нашу передовую технологию, чтобы увеличить пространство, дизайн и экологичность, а также обеспечить звук нового уровня, которого никто раньше не имел," - сказал Ео Чун Хо, вице-президент и руководитель отдела развития бизнеса LG Display.