Компанія LG Display, провідний світовий інноватор у сфері технологій відображення, оголосила сьогодні, що розробила Thin Actuator Sound Solution, нову звукову технологію для автомобілів. Це інноваційне рішення почне продаватись у першій половині 2023 року, відкриваючи нову еру автомобільних інформаційно-розважальних систем.

Звичайні звукові динаміки мають великі розміри та масу через такі компоненти, як звукова котушка, конус і магніт. Натомість звукове рішення Thin Actuator Sound Solution надзвичайно тонке й легке завдяки технології збудження плівкового типу дисплея LG. Унікальна технологія компанії дозволяє пристрою вібрувати від панелей дисплея та різних матеріалів усередині кузова автомобіля, щоб забезпечити насичений тривимірний звук із зануренням.

Thin Actuator Sound Solution поставляється в паспортному розмірі (150 мм x 90 мм) з товщиною 2,5 мм, що еквівалентно товщині двох монет, складених разом, і вагою 40 г, тобто лише 30 відсотків ваги та 10 відсотків від товщини звичайного автомобільного динаміка.

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Компактний розмір і інноваційний форм-фактор дозволяють встановлювати його в різних частинах автомобіля, таких як панель приладів, обшивка стелі, стійки та підголівники, усуваючи при цьому відхилення в якості звуку для пасажирів усередині. Вбудованість пристрою дозволяє не лише видалити решітки динаміків, але й покращити ефективність використання простору, звільнивши простір, який зазвичай займають автомобільні динаміки, без шкоди для якості звуку.

Крім того, LG Display виключив використання рідкоземельних елементів, таких як неодим (Nd), які зазвичай використовуються у звичайних динаміках, підвищуючи екологічність динаміка.

Звукове рішення Thin Actuator отримало нагороду CES® 2023 Innovation Award (категорія «In-Vehicle Entertainment & Safety») від Consumer Technology Association за визнання його економії простору, інноваційного дизайну, інноваційного звуку та екологічності. «Ми перетворили традиційно важкий і громіздкий динамік у високоякісне «невидиме» звукове рішення, використовуючи нашу передову технологію, щоб збільшити простір, дизайн і екологічність, а також забезпечити звук нового рівня, якого ніхто раніше не мав,» – сказав Єо Чун Хо, віце-президент і керівник відділу розвитку бізнесу LG Display.