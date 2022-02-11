Личный кабинет водителя, доступный на сайте Главного сервисного центра МВД, получил новый дизайн. Функции остались те же самые.

Новый кабинет водителя заработал сегодня. Его лаконичный дизайн соответствует визуальному стилю сервисных центров МВД. Он стал адаптированным для мобильных устройств. В пресс-службе уверяют, что е-кабинет максимально защищен и устойчив к внешним киберугрозам.

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Доступные сервисы оставшись таким как и были:

"Карточка водителя" – отображает национальное и международное водительское удостоверение

"Автопарк" – отображает сведения о зарегистрированных за физическими лицами транспортных средствах, отметки о страховом полисе и надлежащем пользователе, историю регистраций авто.

"Штрафы" – отражает информацию о штрафах за нарушение ПДД, где владельцы авто будут иметь возможность их оплачивать.

"Электронная очередь" – здесь можно осуществить запись в электронную очередь наиболее удобного территориального сервисного центра МВД

В течение нескольких недель электронный кабинет водителя будет наполняться сервисами. И уже во втором квартале его работа будет возобновлена в полном объеме.