В США все что угодно может превратиться в мощный пикап. Британская люксовая классика не является исключением.

На самом деле тягач был создан для перевозки других Rolls-Royce.

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Авторы проекта – Джордан и Джон Войцеховски из Флориды, отец и сын, владеющие мастерской Central Conversions, которая специализируется на Rolls-Royce и Bentley. Идея создать тягач из Rolls-Royce пришла сама собой, хотя изначально была всего лишь шуткой.

Для создания уникального тягача было использовано шасси пикапа Chevrolet и 5,7-литровый V8 от того же пикапа. К этому агрегату подсоединена трехступенчатая коробка передач GM. Переключатель трансмиссии выведен на рулевую колонку. Внутри также появилась новая панель приборов и другие дверные карты.

Фото: самодельный грузовик Rolls-Royce / The Drive