У США все, що завгодно може перетворитись на потужний пікап. Британська люксова класика не є винятком.

Насправді тягач було створено для перевезення інших Rolls-Royce.

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Автори проекту – Джордан та Джон Войцеховські з Флориди, батько та син, які володіють майстернею Central Conversions, що спеціалізується на Rolls-Royce and Bentley. Ідея створити тягач із Rolls-Royce прийшла сама собою, хоча спочатку була лише жартом.

Для створення унікального тягача було використане шасі пікапа Chevrolet та 5,7-літровий V8 від того ж пікапа. До цього агрегату під’єднано триступеневу коробку передач GM. Перемикач трансмісії виведено на кермову колонку. Всередині також з’явилась нова панель приладів і інші дверні карти.

Фото: саморобна вантажівка Rolls-Royce / The Drive