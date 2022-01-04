Mercedes-AMG G, Lamborghini Urus та Rolls-Royce Cullinan виглядають більш ніж екстравагантно.

Кузови усіх трьох розкішних позашляховиків отримали двоколірне фарбування з градієнтним переходом, купу карбонових деталей, а також неймовірно рясно оздоблені шкірою салони. У Mercedes-Benz G-Class інтер’єр виконаний в яскраво-жовтому.

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На честь відкриття представництва тюнера Mansory в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) майстри ательє створили чорно-фіолетові Mercedes-Benz G-Class, Lamborghini Urus та Rolls-Royce Cullinan, усі з позначенням Limited Edition 50th UAE. Демонстраційні моделі створені за одним мотивом, у G-Class та Urus однакові колеса і салони перешиті шкірою однакових кольорів. Ці три позашляховики стануть прикрасою автосалону Mansory в ОАЕ, однак замовити Mercedes-AMG G 63, і Lamborghini Urus, і Rolls-Royce Cullinan в ювілейному тюнінгу можна буде і в інших кольорах.

Фото: Mansory Mercedes-AMG G 63 P900 Limited Edition 50th UAE та Lamborghini Urus Venatus Limited Edition 50th UAE / Mansory

Основою для ювілейних моделей послужили Lamborghini Urus Venatus, Rolls-Royce Cullinan Billionaire та Mercedes-AMG G 63 Gronos – вже існуючі комплекти тюнінгу для цих позашляховиків. Відповідно, кожен має не лише цікаву естетику, а й посилений силовий агрегат. Так, Gronos має потужність у 900 кінських сил і 1200 Нм крутного моменту, Venatus – 810 сил і 1000 Нм, а Billionaire – 611 сил і 950 Нм.

Фото: Mansory Rolls-Royce Cullinan Billionaire Limited Edition 50th UAE / Mansory

Mansory не розкриває ціни на свої новинки, однак відомо, що топові версії тюнінгованих машин від німецької майстерні збільшують ціну автомобіля принаймні вдвічі.