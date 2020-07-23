Предложение действует на популярное моторное масло MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40.

Для многих автомобилей с объемом двигателя более двух литров стандартной 4-литровой канистры масла не хватает для полной замены. Поэтому часто приходится докупать еще литр. Для таких автовладельцев немецкий производитель высококачественного масла LIQUI MOLY этим летом предлагает выгодное предложение – 5 литров масла по цене 4 литров.

Предложение действует по всей Украине в течение месяца – с 20.07.20 до 20.08 2020 года и на один вид масла с молибденом – LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40.

Это полусинтетическое моторное масло, содержащее синтетические и минеральные базовые компоненты с прекрасными защитными свойствами. В масле соблюдено оптимальное содержание присадок, а также проверенный временем "фирменный" смазочный материал от LIQUI MOLY – дисульфид молибдена (MoS2). Он обеспечивает отличные смазывающие свойства масла при самых критических нагрузках и длительных интервалах смены масла.

Преимущества масла:

очень высокий уровень защиты от износа;

без вредного воздействия на катализатор;

обеспечивает хорошее поведение при холодном старте;

поддерживает детали двигателя в чистоте;

обеспечивает отличное поведение в нештатной ситуации;

пригодно для всесезонного использования в бензиновых и

дизельных моторах;

дизельных моторах; очень низкий расход масла.

Спецификации и допуски: API SL; ACEA A3; ACEA B4.

Приобрести акционное масло можно в фирменном интернет-магазине LIQUI MOLY, на сайтах интернет-магазинов Rozetka, АвтоБаза, Exist, Маслобаза, Эпицентр и у других продавцов.