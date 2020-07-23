Пропозиція діє на популряну моторну оливу MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40.

Для багатьох автомобілів з об'ємом двигуна більше двох літрів стандартної 4-літрової каністри оливи не вистачає для повної заміни. Тому часто доводиться докуповувати ще літр. Для таких автовласників німецький виробник високоякісної оливи LIQUI MOLY цього літа пропонує вигідну пропозицію – 5 літрів оливи за ціною 4 л.

Пропозиція діє по всій Україні протягом місяця – з 20.07.20 до 20.08 2020 року та на один вид оливи з молібденом – LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40.

Це напівсинтетична моторна олива, яка містить синтетичні та мінеральні базові компоненти з чудовими захисними властивостями. В оливі дотримано оптимальний вміст присадок, а також перевірений часом "фірмовий" змащувальний матеріал від LIQUI MOLY - дисульфід молібдену (MoS2). Він забезпечує відмінні змащувальні властивості оливи при найкритичніших навантаженнях і тривалих інтервалах зміни оливи.

Переваги оливи:

дуже високий рівень захисту від зносу;

без шкідливого впливу на каталізатор;

забезпечує хорошу поведінку при холодному старті;

підтримує деталі двигуна в чистоті;

забезпечує відмінну поведінку у нештатній ситуації;

придатна для всесезонного використання в бензинових та

дизельних моторах;

дуже низька витрата оливи.



Специфікації і допуски: API SL; ACEA A3; ACEA B4.

Придбати акційну оливу можна у фірмовому інтернет-магазині LIQUI MOLY, на сайті інтернет-магазинів Rozetka, АвтоБаза, Exist, Маслобаза, Епіцентр та у інших продавців.