Долгожданный ливень принес киевлянам много неприятностей.

В столице прошел серьезный ливень. Вследствие него много автодорог затопило, автомобили и пешеходы с трудом преодолевают препятствия. С домов падали плохо закрепленные конструкции, отрывало части крыш. Деревья падали, в том числе на автомобили. Смотрите подборку из соцсетей.

Фото: пользователи сети Фейсбук.

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Улица Зоологическая:

На Кольцевой дороге упало дерево:

Затопленная улица Саратовская:

С крыши упала часть обустройства:

Напомним, что делать автомобилисту в сильный дождь.