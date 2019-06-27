Долгожданный ливень принес киевлянам много неприятностей.
В столице прошел серьезный ливень. Вследствие него много автодорог затопило, автомобили и пешеходы с трудом преодолевают препятствия. С домов падали плохо закрепленные конструкции, отрывало части крыш. Деревья падали, в том числе на автомобили. Смотрите подборку из соцсетей.
Фото: пользователи сети Фейсбук.
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Улица Зоологическая:
На Кольцевой дороге упало дерево:
Затопленная улица Саратовская:
С крыши упала часть обустройства: