Довгоочікувана злива принесла киянам багато неприємностей.
В столиці пройшла серйозна злива. Внаслідок неї багато автодоріг затопило, автомобілі та пішоходи ледве долають перешкоди. З будинків падали погано закріплені конструкції, відривало частини дахів. Дерева падали, в тому числі на автомобілі. Дивіться підбірку з соцмереж.
Фото: користувачі мережі Фейсбук.
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Вулиця Зоологічна:
На Кільцевій дорозі впало дерево:
Затоплена вулиця Саратівська:
З даху впала частина облаштування:
Нагадаємо, що робити автомобілісту в сильний дощ.