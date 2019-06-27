Довгоочікувана злива принесла киянам багато неприємностей.

В столиці пройшла серйозна злива. Внаслідок неї багато автодоріг затопило, автомобілі та пішоходи ледве долають перешкоди. З будинків падали погано закріплені конструкції, відривало частини дахів. Дерева падали, в тому числі на автомобілі. Дивіться підбірку з соцмереж.

Фото: користувачі мережі Фейсбук.

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Вулиця Зоологічна:

На Кільцевій дорозі впало дерево:

Затоплена вулиця Саратівська:

З даху впала частина облаштування:

Нагадаємо, що робити автомобілісту в сильний дощ.