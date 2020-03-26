Двигатель с рабочим объемом 4,7 литра каким-то чудом уместился в машину с габаритами квадроцикла.

Фактически, это невесть что, но по документам – автомобиль для передвижения общественными дорогами.

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Если вы не знакомы с нетривиальными проектами Людовика Лазарета, советуем посетить его сайт. Мотор V8 4,7L Maserati ему и раньше приходилось пристраивать к не совмсем подходящим транспортным средствам, а самым интересным из проектов является летающий мотоцикл, о котором мы рассказывали ранее.

На этот раз Lazareth Auto-Moto соединила классический автомобильчик Mini Moke (выпускался под марками Austin Mini, Morris и Leyland) и современный высокопроизводительный мотор от Maserati. Вместе с 4,7-литровым мотором автомобиль весит всего 850 килограммов, на которые приходятся 460 лошадиных сил мощности. Он использует легкую коробку передач Maserati, которая транслирует 530 номов крутящего момента на колеса. Сами колеса в трехметрового Lazareth Mini V8M – ​​​​​​​семнадцатидюймовые.

Фото: Lazareth Mini V8M / Lazareth

Стоимость Lazareth Mini V8M не названа. Зато Людовик Лазарет напомнил, что также превращает Mini Moke в амфибии.

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