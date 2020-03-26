Двигун з робочим об'ємом 4,7 літра якимось дивом вмістився в машину з габаритами квадроцикла.

Фактично, це казна що, але за документами – автомобіль для пересування громадськими дорогами.

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Якщо ви не знайомі з нетривіальними проектами Людовіка Лазарета, радимо відвідати його сайт. Мотор V8 4,7L Maserati йому й раніше доводилось прилаштовувати до зовсім не підходящих транспортних засобів, а найцікавішим з проектів є літаючий мотоцикл, про який ми розповідали раніше.

Цього разу Lazareth Auto-Moto поєднала класичний автомобільчик Mini Moke (випускався під марками Austin Mini, Morris та Leyland) та сучасний високопродуктивний мотор від Maserati. Разом з 4,7-літровим мотором автомобіль важить усього 850 кілограмів, на які припадають 460 кінських сил потужності. Він використовує легку коробку передач Maserati, котра транслює 530 номів крутного моменту на колеса. Самі колеса у триметрового Lazareth Mini V8M – сімнадцятидюймові.

Фото: Lazareth Mini V8M / Lazareth

Вартість Lazareth Mini V8M не названа. Зате Людовік Лазарет нагадав, що також перетворює Mini Moke на амфібії.

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