Мощный лимо-джип предлагает дополнительные 75 сантиметров роскошного пространства для своего исключительного пассажира и еще одной персоны.

FAB Design AMG G63 Big One – это "Гэлик-АМГ" плюс 750 миллиметров для двух пассажиров, несколько квадратных метров кожи, немного дополнительных удобств и возможность быть очень заметным.

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Абсолютно прозрачные, не тонированные окна на джипе Mercedes кажутся чем-то неестественным. Особенно, учитывая то, что это лимузин. Возможно, создателей лимузина с немецкой студии FAB Design вдохновил на этот проект папомобиль или это экземпляр был создан по индивидуальному заказу. Это также могло бы объяснить выбор светлых колесных дисков для автомобиля с черным кузовом. FAB Design выпускает собственную линейку колес и имеет в линейке аналогичную модель темного оттенка.

Фото: проект FAB Design SHAHIN на базе AMG G55 / G63 с тонированными стеклами и темными дисками / FAB Design

Салон лимузина предлагает два комфортных кресла, кожаную обшивку оттенка "шампань", перегородку между салоном и кабиной, большую "плазму" с Apple TV, Apple Siri и Apple HomeKit и стереосистему с +4-киловаттный звуком.

Фото: FAB Design AMG G63 Big One / Auto Seredin

Лимузин "Геландеваен" был представлен FAB Design в 2017 году на Женевском автосалоне под именем AMG G63 Big One – "Здоровяк". Таких лимузинов немецкие кастомайзеры построили всего 10, один из них он выставлен на продажу в Германии компанией Auto Seredin со скидкой в 94 тысяч евро за 499 800 евро. При этом экспортная стоимость автомобиля (без 19% VAT) составляет 420 тысяч евро. Утверждается, что это тот самый лимузин, который был показан в Женеве.

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