Потужний лімо-джип пропонує додаткові 75 сантиметрів розкішного простору для свого виняткового пасажира і ще однієї персони.

FAB Design AMG G63 Big One – це “Гелік-АМГ” плюс 750 міліметрів для двох пасажирів, кілька квадратних метрів шкіри, трохи додаткових зручностей та можливість бути дуже помітним.

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Абсолютно прозорі, не тоновані вікна на джипі Mercedes здаються чимось неприродним. Особливо, зважаючи на те, що це лімузин. Можливо, творців лімузина з німецької студії FAB Design надихнув на цей проект папомобіль або ж цей екземпляр був створений за індивідуальним замовленням. Це також могло б пояснити вибір світлих колісних дисків для автомобіля з чорним кузовом. FAB Design випускає власну лінійку коліс і має в лінійці аналогічну модель темного відтінку.



Фото: проект FAB Design SHAHIN на базі AMG G55/G63 з тонованими шибками та темними дисками / FAB Design

Салон лімузина пропонує два комфортних крісла, шкіряну обшивку відтінку “шампань”, перегородку між салоном та кабіною, велику “плазму” з Apple TV, Apple Siri та Apple HomeKit і стереосистему з 4-кіловаттним звуком.

Фото: FAB Design AMG G63 Big One / Auto Seredin

Лімузин “Геландеваен” був представлений FAB Design у 2017 році на Женевському автосалоні під іменем AMG G63 Big One – “Здоровань”. Таких лімузинів німецькі кастомайзери збудували усього 10, один з них він виставлений на продаж у Німеччині компанією Auto Seredin, зі знижкою у 94 тисячі євро за 499 800 євро. При цьому експортна вартість автомобіля (без 19% VAT) становить 420 000 євро. Стверджується, що це той самий лімузин, що був показаний у Женеві.

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