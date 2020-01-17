Митниця може відмовити декларанту у митному оформленні автомобіля за заявленою митною вартістю.

Така відмова може бути надана за наявності обґрунтованих підстав вважати, що декларантом заявлено недостовірні відомості про митну вартість товарів чи якщо така вартість визначена не вірно.

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При цьому, Митниця зобов’язана винести письмове Рішення про коригування заявленої митної вартості. У цьому рішенні мають бути вказані причини невизнання початково заявленої митної вартості.

У разі згоди із рішенням митниці, декларант може самостійно здійснити коригування заявленої митної вартості у відповідності до розрахунків митниці та подати нову митну декларацію. На це йому надається 10 робочих днів з дати такої відмови.

У випадку незгоди з рішенням митниці про коригування заявленої митної вартості за зверненням декларанта митниця повинна випустити автомобіль у вільний обіг за умови сплати:

а) митних платежів згідно з початковою заявленою декларантом митною вартістю та;

б) грошової застави в сумі різниці між сумою митних платежів, обчисленою митницею та декларантом. Строк грошової застави не може перевищувати 90 календарних днів з дня випуску автомобіля у вільний обіг.

Протягом 80 днів з дня випуску автомобіля у вільний обіг декларант може надати митниці додаткові документи для підтвердження початково заявленої ним митної вартості.

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У разі надання додаткових документів митниця зобов’язана розглянути подані додаткові документи і протягом 5 робочих днів винести письмове рішення. Цим рішенням митниця може:

1. або визнати початково заявлену митну вартість та скасувати своє рішення про коригування митної вартості. У такому випадку грошова застава повертається декларанту;

2. або відмовити у визнанні початково заявленої митної вартості з урахуванням додаткових документів. У такому випадку грошова застава зараховується до бюджету.

Якщо митниця протягом 5 робочих днів не надає обґрунтованої відмови у визнанні початково заявленої митної вартості з урахуванням додаткових документів, вважається, що декларантом митну вартість товарів визначено правильно. У такому випадку митниця самостійно скасовує рішення про коригування заявленої митної вартості, а надана фінансова гарантія повертається декларанту.

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